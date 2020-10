O Coritiba está próximo de oficializar a contratação do atacante Rodrigo Muniz, 19 anos, por empréstimo do Flamengo. A informação foi publicada pelo jornal carioca O Dia e confirmada pela Tribuna junto ao diretor de futebol do Coxa, Paulo Pelaipe.

O vínculo com o Verdão seria válido até o término do Brasileirão. Na temporada de 2020, a revelação do Fla disputou três jogos pelo time profissional e marcou um gol. Já na equipe sub-20 foram seis gols anotados em sete partidas disputadas.

Rodrigo Muniz chega para disputar posição com outras duas peças que desembarcaram recentemente no Alto da Glória – Ricardo Oliveira e Pablo Thomaz.

