O atacante Ricardo Oliveira, 40 anos, foi confirmado como novo reforço do Coritiba nesta quinta-feira (1º), após assinar contrato com vínculo até maio de 2021. O jogador foi apresentado à torcida por meio de um vídeo publicado nas redes oficiais do clube e já ressaltou a expectativa para vestir a camisa do Coxa.

“O que o torcedor pode esperar de mim, é o que eu sempre fiz na minha carreira toda, que são gols. Está no meu DNA, é o que eu sei fazer”, disse o experiente atleta, que acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Santos, São Paulo e Atlético-MG, além de ter jogado no futebol europeu – Betis, Valencia, Zaragoza e Milan. Ricardo Oliveira também já vestiu a camisa da seleção brasileira.

O presidente do Coritiba, Samir Namur, também fez questão de exaltar o acerto com o atacante. “O clube visa uma recuperação no Campeonato Brasileiro e certamente a vinda desse jogador vai ter uma relação direta com isso”, declarou o mandatário do Verdão.

Ricardo Oliveira já teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e fica à disposição do técnico Jorginho para a partida contra o São Paulo, no próximo domingo, às 16h, no Couto Pereira.

