O Coritiba reintegrou ao elenco principal na quarta-feira (30) o atacante Pablo Thomaz, que esteve emprestado ao Red Bull Brasil no início desta temporada. Com contrato com o Coxa até o final do ano que vem, o jovem de 21 anos retornou à equipe a pedido do técnico Jorginho.

Pablo Thomaz é um dos principais artilheiros das categorias de base do clube nos últimos anos. O atacante chegou a atuar pelo time profissional em 2018, mas perdeu espaço nas temporadas seguintes.

Pelo Red Bull Brasil, o jogador disputou 15 partidas e marcou três gols. Pablo Thomaz chega para disputar posição, principalmente, com o experiente Ricardo Oliveira, confirmado nesta semana como novo reforço para o ataque.

Neílton volta a ficar à disposição

Quem também treinou com o elenco principal na quarta-feira foi o atacante Neílton, que se recupera de lesão. A sua presença contra o São Paulo, no domingo, entretanto, é incerta.

Como retornou somente nesta semana, a tendência é que ele precise de mais alguns dias para voltar aos gramados. Neílton tem desfalcado o Coritiba desde a partida contra o Botafogo – sétima rodada -, quando sofreu uma entorse no tornozelo.

