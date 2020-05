Ao mesmo tempo que volta, da forma que é possível, aos treinamentos, o Coritiba também se movimenta nos bastidores para a manutenção do elenco para a sequência da temporada e está renovando os contratos do meia Giovanni Augusto e do zagueiro Henrique Vermudt.

Ambos já têm um pré-registro no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estão em processo final de assinatura. De acordo com o Coxa, os novos acordos serão dentro da realidade financeira possível por conta da pandemia do coronavírus.

Os dois tinham vínculo com o clube até o final de maio. Giovanni tinha tinha sido contratado como uma espécie de laboratório ao longo do Paranaense. Porém, foi bem em campo quando exigido e está prorogando o contrato até o final do ano.

Já o defensor, criado na base do Alviverde, ainda não teve oportunidade de jogar no time principal, mas vinha sendo titular no sub-20 no ano passado e seguirá com o elenco pelo menos até o fim de 2020.

Rafael Lima

Outro que também deve seguir no Coritiba é o zagueiro Rafael Lima. Assim como Giovanni Augusto e Vermudt, o jogador de 34 anos tem contrato até o final do mês apenas, mas já iniciou conversar para seguir até o término da temporada.

Contratado em 2018, ele foi titular da equipe naquele ano, mas em 2019 perdeu espaço, atuando apenas em oito jogos. Porém, com a chegada do técnico Eduardo Barroca ganhou nova oportunidade e tinha entrado em campo em seis oportunidades até a paralisação do futebol.

