O meia Mattheus Oliveira celebrou a estreia no Coritiba, na importante vitória sobre o Palmeiras, fora de casa, na noite da última quarta-feira (14). O jogador de 26 anos, filho do ex-atacante Bebeto, entrou em campo aos 36 minutos do segundo tempo, no lugar do atacante Robson, autor de dois gols no triunfo coxa-branca.

“Muito feliz por estrear, estar em campo e ajudar o Coritiba. Já fazia um tempo que não atuava no Brasil, então foi uma sensação diferente estar de volta ao futebol brasileiro”, comentou Oliveira. “Ainda estou me adaptando, buscando meu melhor na questão de ritmo também, então foi muito importante”, prosseguiu.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão

Emprestado pelo Sporting-POR, o jogador não jogava uma partida profissional desde maio de 2019. Ele admite que, apesar da vitória sobre o Palmeiras, o Coxa deve manter a concentração para encarar a dura sequência de jogos na Série A.

“Temos mais uma sequência difícil, mas esse é o Brasileirão. Jogos complicados, boas equipes. Apesar de ainda infelizmente não termos nossa torcida ao lado, temos de aproveitar os dois jogos que temos em casa e somar pontos sempre que pudermos”, analisou.

O Coritiba volta a campo no sábado (17), contra o Santos, no Couto Pereira, pela 17ª rodada da competição.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba teve Giovanni Augusto como um dos destaques na vitória sobre o Palmeiras

+ Coritiba teve reunião entre diretoria, comissão técnica e jogadores

+ Ver futebol ficou mais caro por conta de mudanças na Libertadores e Eliminatórias

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?