Giovanni Augusto comemora gol contra o Palmeiras. Foto: Divulgação/Coritiba

O meia Giovanni Augusto foi peça fundamental para a vitória do Coritiba por 3×1 em cima do Palmeiras, nesta quarta-feira (14), pela 16ª rodada do Brasileirão. O jogador marcou o terceiro gol coxa-branca na partida, aos 19 do segundo tempo, além de ter dado o passe para o primeiro gol de Robson, aos sete do primeiro. Com o triunfo, o Alviverde chegou a 16 pontos e saiu provisoriamente da zona de rebaixamento.

“Um jogador que não só construiu no meio-campo e no lance final, mas se entregou completamente”, afirmou o técnico Jorginho, em entrevista coletiva.

O atleta de 31 anos soma 15 jogos com a camisa do Coritiba e assinalou seu primeiro gol pelo time. Apesar de vir de boas apresentações, a vitória em cima do Palmeiras foi apenas a segunda partida em que o meia permaneceu os 90 minutos em campo desde que chegou ao Alto da Glória. Anteriormente ele esteve no tempo total do jogo no empate em 0x0 com o Fortaleza, na rodada anterior da Série A.

No que depender do treinador, Giovanni Augusto deverá ter mais oportunidades de ser mantido no time.

“A continuidade dele a cada jogo é importante. No último jogo fiz questão de mantê-lo para que ele pudesse suportar. Pode ser que ele tenha que vez ou outra que sair pelo cansaço, mas vou prezar pela continuidade da equipe. É fundamental para que se entrose cada vez mais”, detalhou Jorginho.

O jogador acredita que não só o seu desempenho, mas o resultado positivo fará diferença para que o Coxa tenha uma reação no Brasileiro.

“Estou muito feliz por ter ajudado com o gol e a assistência. O momento pelo qual passamos não é fácil, é de muita pressão, mas desde o começo sabíamos da qualidade do grupo e estávamos merecendo a vitória, que vai aumentar a confiança”, destacou, em entrevista ao canal Premiere.

