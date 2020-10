Após a vitória do Coritiba por 3 a 1 em cima do Palmeiras, nesta quarta-feira (14), o meia Giovanni Augusto e o técnico Jorginho revelaram que a conversa que o elenco e comissão técnica tiveram com integrantes da diretoria do clube, no último domingo (11), foi em tom de incentivo.

“A conversa foi bem tranquila. Eles sabem que não está faltando trabalho e dedicação todos os dias”, garantiu o jogador, em entrevista à TNT. O camisa 90 marcou o terceiro gol do Coxa frente à equipe paulista e ainda deu o passe para o primeiro gol de Robson na partida.

“É normal a diretoria pressionar, o elenco montado não é pra ficar na zona de rebaixamento. Precisávamos nos entregar de corpo e alma e jogar com intensidade, o que conseguimos. Houve cobrança da diretoria, mas da minha parte [a vitória] é uma resposta para nós mesmo, da cobrança que existe dentro de nós”, completou Jorginho.

O presidente Samir Namur esteve no CT da Graciosa com outros integrantes do G5 para pessoalmente falar com os jogadores depois do empate sem gols com o Fortaleza, no Couto Pereira. O resultado do jogo deixou a situação do time ainda mais crítica, paralisado na zona de rebaixamento. O Coxa não vencia há quatro partidas.

“Foi mais para passar confiança para a gente, porque estamos fazendo bons jogos e estamos merecendo vitórias. A diretoria e o Jorginho passaram a confiança que estávamos necessitando para o restante do campeonato”, arrematou o meia.

