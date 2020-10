O Vitória anunciou, na manhã desta quarta-feira (28), a contratação do meia Thiago Lopes, do Coritiba. O jogador foi emprestado para o time baiano até o fim da Série B, que acontece em janeiro de 2021.

Revelado pelo Coxa, o atleta, de 24 anos, tem contrato com o clube até o fim do ano que vem e vinha jogando com regularidade na equipe nos últimos anos, mas nunca foi titular absoluto e nem unanimidade entre os torcedores.

Na atual temporada, foram 19 jogos e dois gols marcados. No entanto, a última vez que entrou em campo foi no dia 28 de setembro, na goleada por 4×0 para o Fluminense. Depois, ficou no banco contra o São Paulo e na semana passada defendeu o time sub-23 no Brasileirão de Aspirantes, marcando o gol do empate em 1×1 com o mesmo Fluminense.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Thiago Lopes disputou 19 jogos pelo Coxa em 2020, com dois gols marcados. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

A contratação de Thiago Lopes no Vitória foi uma indicação do técnico do rubro-negro, Eduardo Barroca, que o comandou no Coxa até o início do Brasileirão.

No total, o meia disputou 112 partidas pelo Alviverde, desde 2015, e marcou sete gols. Em 2017, chegou a ser emprestado para o Londrina, onde jogou a Série B.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba recebe negativas de vários treinadores

+ Chapa divulga nomes para o G5 do Coritiba com milionário entre vices

+ Cinco técnicos livres no mercado que podem assumir o Coritiba

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?