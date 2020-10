Com pressa para substituir a vaga deixada em aberto com a demissão de Jorginho, a diretoria do Coritiba corre em busca de um novo treinador, porém, já ouviu alguns nãos pelo caminho.

Ney Franco, Lisca, Mozart, Alex, Tiago Nunes, Luxemburgo e Roger Machado foram alguns dos nomes consultados, mas que preferiram responder com negativas às sondagens. As informações são do Blog da Nadja, da jornalista Nadja Mauad.

Vice-lanterna do Brasileirão com 16 pontos conquistados em 18 jogos, o Coxa encara neste sábado (31), o Atlético-GO, no Couto Pereira. Quem deve estar à frente do time no confronto deve ser Pachequinho, que retornou ao clube para integrar a comissão técnica.

Entretanto, os esforços são para que o novo técnico – o terceiro da temporada – já esteja no Alto da Glória antes mesmo do compromisso.

Outros profissionais que estão na mira são Guto Ferreira, atualmente no Ceará, e Felipe Conceição, hoje no Guarani. Zé Ricardo, ex-Internacional, também é cotado.

