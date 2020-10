O técnico Jorginho não trabalha mais no Coritiba. O treinador não resistiu à sequência de resultados negativos no Brasileirão e foi demitido após longa reunião da diretoria neste domingo (25).

Em 19º na tabela, o Coxa venceu apenas uma partida nas últimas sete rodadas e vem se afundando na zona de rebaixamento. Agora, o clube busca no mercado um novo nome, que já possa comandar a equipe contra o Atlético-GO, no próximo sábado (31), no Couto Pereira.

Esta foi a segunda passagem dele pelo clube. No ano passado, assumiu o Alviverde ao longo da Série B e com uma única derrota ao longo do torneio conquistou o acesso, terminando na terceira colocação. Porém, por divergências com a diretoria, não renovou para 2020.

No entanto, retornou em agosto e estreou na vitória por 1×0 sobre o Sport. Porém, ao longo dos 13 jogos em que esteve à frente do time, ganhou em apenas três oportunidades, somando mais quatro empates e seis derrotas, totalizando um aproveitamento de 33,3% dos pontos disputados.

Neste período, o Coritiba não teve boas atuações. Exceto no triunfo por 3×1 sobre o Palmeiras, a equipe sofria muito em campo, jogando um futebol defensivo e de pouca criatividade. Inclusive, as outras duas vitórias (sobre Sport e Vasco) só vieram com um gol de pênalti nos minutos finais.

Isto acabou pesando na decisão do presidente Samir Namur, que nas últimas semanas já havia cobrado o treinador e também o elenco por conta do rendimento em campo.

Desta forma, o Coxa vai em busca do seu terceiro técnico na temporada. Começou 2020 com Eduardo Barroca e depois passou por Jorginho. Entre eles, por uma rodada, na vitória por 2×1 sobre o Red Bull Bragantino, o então auxiliar Mozart foi quem comandou a equipe. No entanto, logo depois ele aceitou uma proposta para treinar o CSA, na Série B, e vem recuperando o time alagoano na competição.

