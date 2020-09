Mozart, auxiliar-técnico de Jorginho no Coritiba, deixou o Alto da Glória para assumir o comando do CSA, substituindo Argel Fuchs. O ex-jogador coxa-branca, que estava na função desde 2019, comandou interinamente o time, neste ano, na vitória por 2 a 1 em cima do Bragantino, logo após a saída de Eduardo Barroca. Na ocasião, foi a primeira vitória do Alviverde na Série A.

Mozart foi indicado ao cargo no time alagoano por Rodrigo Pastana, agora executivo do clube nordestino. Será a primeira experiência de Mozart como técnico efetivo de um time. Antes disso ele esteve à frente de diversas categorias da base do Coritiba, de onde ele mesmo surgiu. O treinador assume o CSA na lanterna da Série B, apenas com 4 pontos em 8 jogos.

