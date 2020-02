Com o objetivo de voltar a vencer, o Coritiba entra em campo contra o Cianorte, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense com novidades. A partida acontece nesta sexta-feira (21), às 20h, no Couto Pereira. O Alviverde é o vice-líder com 14 pontos.

Após dois jogos frustrantes, em que o Coxa foi eliminado da Copa do Brasil pelo Manaus, e perdeu por 3×2 para o Cascavel CR, o técnico Eduardo Barroca promoverá mudanças na equipe.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

O volante Renê Júnior, que levou um pisão no pé no jogo diante da Serpente , e o meia Ruy, que saiu com dores musculares na derrota por 1×0 diante do Manaus, estavam sob avaliação, porém foram vetados. Com isso, Galdezani e Thiago Lopes garantiram espaço na equipe.

Com nove gols sofridos em sete partidas no Estadual, Barroca também deve promover mudanças na defesa. Na zaga, Rafael Lima pode entrar no lugar de Sabino, até então “intocável” na vaga.

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”

Ainda que, possivelmente, não comecem entre os 11 iniciais, Giovanni Augusto e Yan Couto podem ser acionados durante o jogo. Os dois foram pela primeira vez relacionados. Mesmo que a venda do lateral-direito de 17 anos para o Manchester City, da Inglaterra, já esteja certa, ele só irá para a Inglaterra em junho, quando completa maioridade.

Transmissão

O jogo será transmitido pela DAZN. Você também pode acompanhar a partida no Tempo Real da Tribuna do Paraná.

Ingressos

As entradas para o jogo custam de R$20 a R$80 reais.

Arquib. Amâncio Moro anel 2 – Portão 03 – R$40,00/20,00 (meia)

Arquib. Curva Mauá 02 – Portão 09 – R$ 40,00/20,00 (meia)

Arquib. Visitante – Anel 01 Portão 13 – R$ 40,00/20,00 (meia)

Cadeira Mauá 1.- Portão 05 – 80,00/ 40,00 (meia)

Cadeira Social. – Portão 20 e 21- R$80,00/ 40,00 (meia)

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 8ª rodada

21/02/2020 (sexta-feira)

CORITIBA x CIANORTE

Coritiba

Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Rafael Lima (Sabino) e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Gadezani e Thiago Lopes; Rafinha, Robson e Sassá.

Técnico: Eduardo Barroca

Cianorte

Bruno; Weriton, Maurício Barbosa, Eduardo e Júnior Prego; Gercimar e Morelli; Eduardo, França e Rodrigo Alves; Hélio Paraíba.

Técnico: João Burse

Local: Couto Pereira

Horário: 20h

Árbitro: Leonardo Sígari Zanon

Assistentes: André Luiz Severo e Jonathan Evers Dias