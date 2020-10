Ao final da 14ª rodada, o Coritiba acabou caindo ainda mais na zona do rebaixamento e agora é o 18º colocado. A derrota para o Grêmio, na última quarta-feira, custou mais uma posição. Porém, o que mais repercutiu no tropeço em Porto Alegre foi uma substituição feita pelo técnico Jorginho logo aos 19 minutos do primeiro tempo.

O treinador apostou no meio-campo Guilherme Biro como lateral-esquerdo e lançou William Matheus como ponta. A opção não deu certo e o Coxa tomou dois gols em dez minutos. Aos 19, então, Jorginho sacou Guilherme Biro e colocou Giovanni Augusto. O jovem prata da casa teve que ser consolado no banco de reservas.

Por meio das redes sociais, os torcedores declararam grande apoio à revelação, sendo contrários à atitude do comandante coxa-branca.

As revelações aproveitadas e preteridas

No cômputo geral, o Coritiba utilizou oito jogadores do atual elenco revelados em suas categorias de base no Brasileirão. São eles: Natanael, Luiz Henrique, Matheus Bueno, Thiago Lopes, Guilherme Biro, Yan Sasse, Nathan e Pablo Thomaz. O plantel ainda conta com o zagueiro Henrique Vermudt, que ainda não foi utilizado.

De todos os jovens utilizados, o que mais atuou é o meio-campo Matheus Bueno (12 jogos), que ficou no banco de reservas contra o Grêmio e entrou no decorrer da partida frente ao São Paulo, o que tem gerado mais bronca pra cima do treinador por parte da torcida.

Matheus Bueno em ação contra o Vasco. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Por outro lado, o comandante tem apostado de vez no jovem lateral-direito Natanael, que tem se destacado e ganhado a concorrência com os mais experientes Jonathan e Patrick Veira. O ‘piá do Couto’ de 18 anos já fez sete partidas na competição nacional.

Dois pratas da casa foram utilizados com mais frequência no decorrer dos jogos – o meia Luiz Henrique e o atacante Yan Sasse, que disputaram sete partidas cada.

Os quatro jovens restantes fizeram apenas duas partidas cada. São eles: os meias Guilherme Biro e Thiago Lopes e os atacantes Nathan e Pablo Thomaz.

O último foi reintegrado recentemente por conta da falta de atacantes de referência no elenco. Entretanto, tem entrado apenas nos minutos finais das últimas duas partidas, pois Jorginho tem apostado em Robson como ‘camisa 9’.

Pablo Thomaz voltou, mas tem entrado apenas nos minutos finais. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

