No último fim de semana, o lateral-direito Natanael, 18 anos, teve a sua primeira oportunidade largar como titular do Coritiba em uma disputa de Brasileirão. E o jovem não decepcionou. O ‘piá do Couto’ foi um dos destaques na vitória sobre o Vasco, no Alto da Glória.

“O Natanael fez uma grande partida, de extrema qualidade, com excelentes cruzamentos, corajoso”, disse o técnico Jorginho ao final da partida.

No clube desde 2016, quando foi descoberto pelo departamento de captação do Coxa, o lateral estreou no time profissional em fevereiro deste ano, diante do Londrina, pelo Campeonato Paranaense.

Na sequência, Natanael chegou a jogar os clássicos contra Paraná e Athletico. “É um sonho realizado. Desde a base, sempre sonhei em estrear no profissional do Coritiba e poder jogar a Série A do Brasileiro, no Couto Pereira, com apenas 18 anos, foi o dia mais feliz da minha vida”, ressaltou o jovem sobre a sua primeira chance no Brasileirão.

Natanael desbanca a concorrência e se espelha em amigo

No elenco profissional do Coritiba, o jovem Natanael tem ganhado cada vez mais espaço, desbancando a concorrência de outros dois laterais que são mais experientes.

Jonathan e Patrick Vieira, que foram contratados nesta temporada, acabaram sendo preteridos por Jorginho, que tem optado pelo prata da casa.

Com contrato renovado com o clube até 2023, Natanael se espelha em Yan Couto, parceiro das categorias de base que acertou neste ano com o Manchester City, se tornando a maior venda da história do Coritiba. “Sempre tive uma convivência com o Yan. Aprendi muito com ele. Nos damos muito bem, criamos um vínculo de amizade. Ele é um grande jogador. Espero conquistar um título aqui e quem sabe ir pra Europa também”, destacou Natanael.

