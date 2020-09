A CBF divulgou nesta quarta-feira (23) o balanço dos exames de Covid-19 em jogadores e treinadores do Brasileirão. Segundo a entidade, até a 10ª rodada da Série A, 51 testes do tipo RT-PCR deram positivo. Ou seja, 1,3% do total.

Na Série B, a taxa de positividade é de 2,2% – 76 de um universo de 3,441 testes. Já na Série C, iniciada mais tarde, 55 exames deram positivo (55 de 2.353 realizados). Os dados estão compilados no Portal do Médico da CBF.

Desde a retomada das competições nacionais, a entidade realizou 9.690 exames em 1.939 atletas das três principais divisões do futebol nacional. Ao todo, 182 testes deram positivo (1,9%). O estudo foi feito pelo Grupo Científico CBF, com o presidente da Comissão Nacional de Médicos do Futebol, Jorge Pagura.

Nos 381 testes mais recentes, realizados na 10ª rodada da Série A e na 9ª rodada da Série B, todos os resultados foram negativos.

