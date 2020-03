Aos poucos, o técnico Eduardo Barroca vai ganhando opções para montar o time do Coritiba para a sequência do Campeonato Paranaense, mais especificamente para o duelo contra o PSTC, que acontece neste domingo (8), às 16h, no Ubirajara Medeiros.

O meia Rafinha volta de suspensão, enquanto o lateral-direito Patrick Vieira, o lateral-esquerdo William Matheus e o volante Renê Júnior foram liberados do departamento médico e já treinam com o restante do elenco.

Dos quatro, pelo menos três deles já devem ser titulares no jogo no interior do Estado. O único que não tem a posição garantida é Patrick Vieira, que disputa posição com Yan Couto, que entrou bem na equipe e tem prazo para ir embora do clube.

Além deles, o meia Gabriel, com lesão na coxa, e o atacante Sassá, com dores no joelho, ainda estão em fase de transição, mas não estão descartados do jogo contra o PSTC.

O Coxa ainda treina nesta sexta-feira (6) e no sábado (7), antes de seguir viagem. Mas uma provável formação deve ter: Alex Muralha; Yan Couto (Patrick Vieira), Rafael Lima, Rhodolfo e William Matheus; Matheus Sales, Renê Júnior e Thiago Lopes (Giovanni Augusto); Robson, Rafinha e Wanderley.

Quem segue de fora é o zagueiro Nathan Ribeiro, que fraturou o tornozelo, e os meias Giovanni, com lesão no tornozelo, e Ruy, com dores musculares.

