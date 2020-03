Após uma temporada difícil no Goiás em 2019, atuando em apenas 12 partidas pelo clube goiano no Brasileirão, o meia Giovanni Augusto afirma ter encontrado no Coritiba a “paz” que precisa para dar a volta por cima em 2020.

O atleta de 30 anos já soma duas partidas pelo Coxa na temporada, ambas entrando no segundo tempo. Diante do PSTC, fora de casa, domigo (8), às 16h, Giovanni Augusto pode ganhar sua primeira chance como titular sob o comando do técnico Eduardo Barroca.

“Estou muito feliz e me sentindo bem. Posso falar que estou na minha melhor forma como jogador profissional”, garantiu o meia em entrevista no CT da Graciosa, na última terça-feira (3).

“Estar em paz para mim é estar feliz no clube, na cidade, no trabalho. Quando se atinge este nível de maturidade, as coisas saem melhor. Me encontro hoje na minha melhor forma como profissional”, prosseguiu.

O experiente atleta ainda projetou a partida contra o PSTC. “Mais um jogo complicado, fora de casa. O fato de a equipe adversária querer amarrar o jogo, temos que ter cuidado”, alertou. O Coxa é o vice-líder do Estadual, com 18 pontos em nove partidas, um ponto atrás do líder Athletico, que tem 19 pontos.

Confira a entrevista de Giovanni Augusto

