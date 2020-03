O Athletico realizou um teste de transmissão televisiva da partida contra o Rio Branco, nestsa quarta-feira (4), na Arena da Baixada. O ensaio foi realizado, mas não foi transmitido em nenhum canal ou rede social do clube. O narrador foi Anderson Luís, ex-locutor das rádios 98 FM e Banda B, e o comentarista foi o ex-zagueiro Nem. O clube não divulga detalhes para os próximos jogos.

Porém, o teste abre a possibilidade de o Furacão transmitir o clássico contra o Coritiba, pela última rodada da primeira fase, assim como as fases finais do Estadual.

O Paranaense tem direitos de transmissão exclusivos do serviço de streaming DAZN, mas o contrato assinado permite que os clubes façam sua própria transmissão. Porém, colocar uma transmissão no ar em todas as partidas tem um custo elevado.

O Rubro-Negro já realizou transmissões próprias em outras oportunidades da competição. A primeira delas aconteceu na final do Estadual de 2017 quando Athletico e Coritiba fecharam um acordo para transmitir o jogo de graça para os torcedores nos canais oficiais dos clubes nas redes sociais.

Já no Paranaense 2018, o Furacão fez uma transmissão irregular do Atletiba no Youtube sem a permissão do Coxa, que acabou sendo derrubada pela Justiça ainda no primeiro tempo. O Alviverde ainda pediu indenização, mas perdeu o processo.

Há ainda uma outra possibilidade já realizada pelo Furacão. A transmissão ser exclusiva para os sócios. A ação já foi realizada no ano passado, na penúltima rodada da Série A, na partida contra o Santos.

+ Mais do Furacão:

+ Jorge Wilstermann vence o Colo-Colo e vira líder do grupo do Athletico

+ Assista ao gol da vitória do Athletico sobre o Rio Branco