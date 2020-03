O Jorge Wilstermann bateu o Colo-Colo por 2×0 nesta quarta-feira (4), em Cochabamba, na Bolívia, e agora lidera o Grupo C da Copa Libertadores. O Athletico, que venceu o Peñarol na estreia, é o segundo colocado porque tem apenas um gol de saldo, contra dois dos bolivianos.

O primeiro gol do time aviador foi marcado pelo atacante Pedriel, de cabeça, aos 13 minutos da etapa final, em uma falha da defesa chilena. Nos acréscimos, um gol contra do goleiro Cortés fechou o placar.

Na próxima rodada, o Wilstermann visita o uruguaio Peñarol, enquanto o Furacão viaja até Santiago para enfrentar o Cacique. Os dois duelos acontecem na quarta-feira (11), às 19h15.

Na sequência do torneio, no dia 17, o Rubro-Negro encara os bolivianos fora de casa, confronto que aconteceu na Libertadores do ano passado. Na ocasião, o Athletico sofreu com a altitude (2.560 metros acima do nível do mar) e perdeu por 3×2.

