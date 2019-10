Um dos grandes ídolos da história do Coritiba, o ex-jogador Alex vai gravar mais um capítulo na sua história dentro do clube. Nesta sexta-feira (11), às 19h30, já como parte das comemorações de 110 anos do Verdão, será lançado no estádio Couto Pereira o filme “Alex Câmera 10”. O documentário conta com 93 minutos de lances, cenas marcantes e depoimentos de pessoas que foram importantes na carreira do menino de ouro do Alto da Glória.

Pela primeira vez, um filme será lançado em um estádio de futebol. O telão estará posicionado dentro do gramado e o público vai curtir a pré-estreia do filme do ídolo alviverde nas cadeiras do setor Pro Tork. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 25 para sócios do clube.

O filme “Alex Câmera 10” conta a carreira do jogador que foi revelado pelo Coritiba, mas que também se tornou ídolo pelos lugares que passou. Além do Verdão, Alex marcou história no Palmeiras, no Cruzeiro e especialmente no Fenerbach, da Turquia, país onde é muito respeitado e tem grandes conquistas. Ele também tem passagens de destaque pela seleção brasileira.

Depois de defender o clube turco, Alex tinha propostas de grandes times do Brasil, mas decidiu retornar ao Coritiba, seu clube do coração, para também encerrar sua carreira. O filme mostra todos os detalhes desse retorno e lembra também a recepção ao jogador, que chegou de helicóptero no Couto Pereira para ser ovacionado por mais de 10 mil torcedores.

Algumas homenagens foram registradas no filme como de Pepe, ex-Santos, que foi seu primeiro treinador profissional, Zico, Dirceu Krüger, Sicupira, Evair, Djalminha, Juninho Pernambucano, o goleiro Marcos, entre tantos outros. Além do filme, quem comparecer ao Couto Pereira nesta sexta-feira também poderá acompanhar outras atrações após a exibição de “Alex Câmera 10”. Está marcada a apresentação da Banda Senhor Banana e que trará alguns convidados como Paulo Teixeira (Blindagem), Ivan (filho do Ivo do Blindagem), Rogério Cordoni e Paulo e Amandio (Dr. Smith).