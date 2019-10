Adversário do Coritiba no duelo desta terça-feira (8), às 19h15, no Couto Pereira, o Guarani, que já foi lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, está vivendo agora seu melhor momento no torneio. O Bugre encontrou no ex-jogador e agora técnico interino Thiago Carpini a solução dos seus problemas. Conseguiu quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas e neste período também já saiu da zona de rebaixamento.

Por isso, mesmo jogando dentro de casa, o Coxa terá que ter cuidado. Na última rodada, por exemplo, o Guarani venceu o vice-líder Atlético-GO. Resultado que fez o time de Campinas abrir cinco pontos de vantagem para o Criciúma, que é o primeiro clube do Z4.

Com um rendimento melhor do que de todos os técnicos que passaram pela equipe neste ano, Carpini já caiu nas graças da torcida. Além de conseguir melhorar os resultados do Bugre, recuperou alguns jogadores e deu sua identidade ao time.

Para enfrentar o Coritiba, o treinador terá dois desfalques importantes. O volante Igor Henrique está machucado e o meia Lucas Crispim, autor dos dois gols da vitória sobre o Dragão, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas mesmo com essas baixas, o Guarani não deve perder sua identidade para enfrentar o Alviverde.

Para a vaga de Igor Henrique, as opções são Felipe Guedes e Ricardinho, ex-Paraná. Já para o setor de criação, são três opções. Rondinelly, Filipe Cirne e Bidu disputam a posição na equipe.

