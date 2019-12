O Coritiba está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O time paranaense tinha situação tranquila, precisava de apenas um ponto, mas foi além neste sábado. Buscou uma virada no segundo tempo e derrotou o Vitória, por 2 a 1, no Barradão, em Salvador, pela última rodada da Série B.

Depois de disputar o Brasileirão por oito temporadas seguidas, o Coritiba foi rebaixado em 2017 e agora volta à elite com a terceira melhor campanha, com 66 pontos. Além disso, o alviverde termina a competição com uma série de 13 jogos sem derrota. O Vitória se despede na 14.ª posição, com 45 pontos.

O grande destaque da partida foi o atacante Wanderley. Ele saiu do banco de reservas aos dois minutos do segundo tempo, entrando no lugar de Robson, para anotar os dois gols da vitória paranaense.

O Coritiba dependia apenas de suas forças para garantir o acesso. Era apenas somar um ponto. Mesmo assim, Jorginho não quis saber de empate e escalou uma equipe ofensiva. O volante Matheus Salles deu lugar a Igor Jesus e os paranaenses entraram apenas com um jogador de marcação no meio-campo.

Com liberdade no ataque, os meio-campistas do time visitante apareceram bem. Giovanni tentou de longe e Martín Rodríguez caiu bem para fazer a defesa. A resposta do time da casa também veio em chute de longe. Felipe Gedoz arriscou e a bola passou perto da meta de Alex Muralha.

O jogo seguia lá e cá. Com o Coritiba tomando iniciativa e o Vitória respondendo. Aos 13 minutos, Robson finalizou livre de marcação para boa defesa de Martín Rodriguez, que fechou bem o ângulo. Na bola parada, no lance seguinte, os mandantes assustaram após desvio de Baraka para o meio da área.

O restante do primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, com os times brigando pela posse no meio-campo. Antes do intervalo, Jorginho mexeu no time tirando Giovanni, que já tinha cartão amarelo, e colocando Matheus Salles.

Mesmo com a marcação reforçada, o Coritiba não foi capaz de evitar que o adversário abrisse o placar. Aos 47 minutos, Eron encontrou belo passe no meio da defesa e deixou Anselmo Ramon na cara do gol. O centroavante finalizou duas vezes para abrir o placar.

Os dois times começaram o segundo tempo trocando chutes de fora da área. Serginho tentou pelo Coritiba, enquanto Gedoz arriscou para o Vitória. Os donos da casa chegaram a marcar novamente, com Eron, após rebote de Alex Muralha, mas a arbitragem assinalou impedimento. O Coritiba aproveitou para empatar no lance seguinte. Aos 15 minutos, Robson recebeu lançamento e cruzou. Na segunda trave, Wanderley se esticou todo e mandou para o fundo das redes.

O jogo manteve o equilíbrio do primeiro tempo com o empate, mas o Vitória tinha mais posse de bola no setor ofensivo. O Coritiba, no entanto, estava armado para contra-atacar. Numa boa escapada veio a virada aos 31 minutos. Juan Alano enfiou para Wanderley dentro da área, nas costas da defesa. Com frieza, o atacante tocou na saída de Rodríguez e marcou.

O Vitória não brigava por nada na rodada final, mas impôs pressão nos minutos finais. Na base do abafa, os donos da casa quase deixaram tudo igual em bate-rebate. Felipe Gedoz mandou de primeira, mas a defesa do Coritiba desviou e mandou para escanteio.

Quando se acertou, o Coritiba valorizou a posse de bola, esperou o tempo passar e comemorou o acesso quando os 49 minutos da segunda etapa chegaram ao fim.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 2 CORITIBA

VITÓRIA – Martín Rodriguez; Van, Everton Sena, Ramon (João Victor) e Thiago Carleto; Baraka, Romisson e Felipe Gedoz; Eron, Anselmo Ramon (Felipe Garcia)e Wesley. Técnico: Geninho

CORITIBA – Alex Muralha; Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Serginho, Giovanni (Matheus Salles) e Juan Alano; Robson, Igor Jesus (Wanderley) e Rafinha (Fabiano). Técnico: Jorginho Campos

GOLS – Anselmo Ramon, aos 47 minutos do primeiro tempo. Wanderley, aos 15 e 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luis Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS – Romisson (Vitória); Giovanni, Robson, Juan Alano e Wanderley (Coritiba).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).