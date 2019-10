O Corinthians está classificado às quartas de final da Copa Libertadores Feminina. Neste sábado, o time levou um susto ao terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, mas conseguiu arrancar o empate por 2 a 2 com o Libertad-Limpeño, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, assegurando o primeiro lugar do Grupo C.

Como havia vencido os dois jogos anteriores, diante do equatoriano Ñañas e do colombiano América de Cali, ambos por 3 a 1, o Corinthians fechou a sua participação na primeira fase com sete pontos. O time colombiano, com seis, também avançou, enquanto a equipe equatoriana, com quatro, está eliminada.

O primeiro tempo da partida foi péssimo para o Corinthians, que foi vazado por Liz Peña, aos 18, e Griselda Garay, em cobrança de falta, aos 48 minutos. A reação foi iniciada aos 15 minutos da etapa final, quando Tamires deu passe longo, Millene ficou frente a frente com a goleira adversária, mas não conseguiu driblá-la. A sobra ficou com Victoria Albuquerque, que encobriu a arqueira e duas defensoras paraguaias com um toquinho, fazendo 2 a 1.

O gol que garantiu a classificação corintiana saiu aos 25. Victoria finalizou de fora da área e a goleira espalmou nos pés de Millene, que deu uma cavadinha para dentro da área e encontrou Katiuscia livre. De cabeça, a lateral empatou o jogo. E além da vaga na próxima fase da Libertadores, o time ampliou a sua invencibilidade, que vem desde março, para 40 jogos.

O Corinthians voltará a campo na próxima terça-feira, pelas quartas de final da Libertadores. Outro representante brasileiro na competição, a Ferroviária foi a segunda colocada do Grupo B, com seis pontos, e agora terá pela frente o colombiano Atlético Huila, na segunda, em busca de uma vaga nas semifinais.