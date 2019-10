Com um desconforto muscular na panturrilha esquerda, o zagueiro Réver foi confirmado neste sábado como desfalque do Atlético-MG para o jogo contra o Palmeiras, neste domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por causa do mesmo problema, o capitão atleticano já havia ficado fora do jogo em que o time comandado pelo técnico Rodrigo Santana foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1, na última quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, palco do confronto atrasado da 21ª rodada do Brasileirão.

O elenco alvinegro fez na manhã deste sábado, na Cidade do Galo, o último treino antes de embarcar para São Paulo no início da tarde. Com a ausência de Réver, o time alvinegro deve ir a campo neste domingo com Cleiton; Guga, Iago, Maidana, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Nathan (Zé Welison), Elias, Otero e Luan; Di Santo.

Rodrigo Santana relacionou 22 jogadores para a partida contra a equipe palmeirense. Uma novidade desta lista é o meia Marquinhos, de apenas 19 anos, que é considerado uma joia da base do clube e hoje se destaque da equipe sub-20 atleticana. Ele chegou a atuar pela equipe profissional no início do ano passado, então sob o comando de Oswaldo de Oliveira, mas logo depois voltou à equipe de base.