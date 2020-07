Após 124 dias, o Campeonato Paranaense vai voltar. Neste final de semana acontecem os jogos das quartas de final da competição. E você lembra como parou o torneio? O que estava rolando e como será esta reta final?

Relembre aqui algumas curiosidades do Estadual e saiba outros detalhes do que vem pela frente:

Como parou?

A última vez que teve jogo no Campeonato Paranaense foi no dia 15 de março, quando foi realizada a última rodada da primeira fase. Os resultados dos jogos foram: Coritiba 4×0 Athletico, Cianorte 2×1 Rio Branco, PSTC 1×1 Cascavel CR, União Beltrão 2×3 FC Cascavel, Toledo 1×0 Paraná e Londrina 0x1 Operário.

Assim, foram definidos os dois rebaixados (PSTC e União Beltrão) e os confrontos da fase mata-mata.

Na última rodada, o Coritiba goleou o Athletico, garantiu a liderança da primeira fase e jogou o rival para terceiro. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Como ficou?

Os oito primeiros classificados da primeira fase avançaram para o mata-mata, com os seguintes confrontos: Coritiba x Paraná, Operário x Cianorte, FC Cascavel x Rio Branco e Athletico x Londrina. O vencedor do primeiro duelo pega o ganhador do segundo nas semifinais e o do terceiro encara o quarto.

Pelo regulamento, o time à esquerda teria a vantagem do mando de campo no segundo jogo. Em caso de empate de resultados na soma das duas partidas (pontos e saldo de gols), a decisão da classificação vai para os pênaltis.

Paraná se classificou em oitavo e fará clássico com o Coritiba nas quartas de final. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Quando acaba?

Restam seis datas para o término do Campeonato Paranaense, que tem previsão para terminar em três semanas. Porém, nenhum outro jogo foi marcado, exceto os do final de semana. A tendência é que a grande final seja no dia 5 de agosto, dois dias antes do início do Campeonato Brasileiro.

Como assistir?

O Campeonato Paranaense é transmitido pelo DAZN, canal de streaming disponível em computador, celular, tablet ou Smart TV. A assinatura custa R$ 19,90 por mês, mas a primeira mensalidade para novos usuários é grátis.

O retorno

Durante esses quatro meses sem futebol, a Federação Paranaense de Futebol (FPF) e os clubes tentaram diversas vezes retomar o Estadual. Porém, por conta da pandemia e do alto número de casos e mortes no Paraná, o Governo sequer vinha tratando do assunto.

Mas diante do fim do decreto de restrição na última terça-feira (15), e da insistência dos interessados, foi liberada a volta do futebol, diante de algumas limitações e um rígido protocolo a ser seguido.

