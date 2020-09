A Conmebol chegou a um acordo com o SBT para a cessão de direitos de transmissão para as temporadas de 2020 a 2022.

A venda destes direitos foi realizada depois que o Grupo Globo rescindiu o contrato de direitos, cuja vigência ia até 2022.

“É muito bom poder anunciar esta parceria. Sabemos que o futebol é o esporte mais popular no Brasil e nada melhor do que podermos voltar às transmissões nacionais com um torneio como a Conmebol Libertadores”, diz José Roberto dos Santos Maciel, CEO do SBT.

>> Athletico inscreve mais jogadores para a Libertadores

O cronograma da rodada 3 da Fase de Grupos da Libertadores começa na próxima semana, e no dia 16 de setembro o SBT fará a transmissão dos dois primeiros jogos entre Universidade Católica x Grêmio e Bolivar x Palmeiras.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?