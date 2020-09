O Athletico inscreveu mais 10 novos jogadores para a disputa da Libertadores da América. O Furacão volta a campo pela competição internacional contra o Jorge Wilstermann, no próximo dia 15, às 19h15, no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia.

Os inscritos são: o goleiro Anderson, os zagueiros Felipe Aguilar e Pedro Henrique, os volantes Jaime Alvarado e Richard, os meias Bruno Leite e Ravanelli e os atacantes Fabinho, Geuvânio e Walter.

O Rubro-Negro tem ainda até essa sexta-feira (11) para realizar cinco trocas na lista, de acordo com o que prevê o regulamento. Jogadores que foram inscritos, mas não estão mais no elenco, casos do goleiro Léo, do lateral Adriano, dos zagueiros Pedrão e Robson Bambu e do meia Marquinhos Gabriel.

Veja a lista com os inscritos pelo Athletico na Libertadores e os números nas camisas:

1) Santos

2) Jonathan

3) Lucho González

4) Thiago Heleno

5) Wellington

6) Márcio Azevedo

7) Carlos Eduardo

8) Fernando Canesin

9) Guilherme Bissoli

11) Nikão

12) Jandrei

13) Khellven

15) Lucas Halter

16) Abner

17) Christian

18) Léo Cittadini

19) Jajá

20) Luan Patrick

24) Bento

25) Léo Gomes

26) Erick

27) José Ivaldo

28) Vitinho

29) Pedrinho

30) Vinicius Mingotti

31) Anderson

32) Ravanelli

33) Felipe Aguilar

34) Pedro Henrique

35) Richard

36) Jaime Alvarado

37) Fabinho

38) Geuvânio

39) Walter

40) Bruno Leite

+ Mais do Furacão:

+ Athletico iguala sequência negativa, mas Eduardo Barros confia em reação

+ Athletico rescinde contrato de Marquinhos Gabriel

+ Como ficam as transmissões dos jogos do Athletico na Libertadores?

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?