A desistência da Globo e o iminente acerto do SBT para a transmissão dos jogos da Libertadores deve modificar a grade da competição na televisão. Dois pacotes, de TV aberta e fechada, estão até o momento sem dono, os dois que eram da Globo.

O Athletico tinha dois jogos programados, ambos com o Jorge Wilstermann, em um dos pacotes, de TV fechada, no canal por assinatura do grupo Globo, o SporTV. Ao mesmo tempo, o Furacão não tinha nenhuma de suas partidas da fase de classificação programada para exibição em TV aberta.



O primeiro jogo programado para o SporTV era o fora de casa, no dia 15/9, às 19h15. E o segundo na Arena da Baixada, às 21h30, no dia 29/9. Com a desistência da Globo, a torcida rubro-negra aguarda agora se outro canal vai se interessar em adquirir o pacote da Conmebol que inclui as partidas.

Até então, a programação de transmissões dos confrontos internacionais do Furacão está assim:



15/9, 19h15 – Jorge Wilstermann x Athletico – A definir



23/9, 19h15 – Athletico x Colo-Colo – Fox Sports



29/9, 21h30 – Athletico x Jorge Wilstermann – A definir



20/10, 21h30 – Peñarol x Athletico – Fox Sports

Sem Globo, Libertadores negocia com SBT na TV aberta até 2022

Sem a Globo, a transmissão da Copa Libertadores pode estar prestes a ganhar uma casa nova: o SBT. A emissora está próxima de fechar um acordo com a Conmebol para exibir a competição sul-americana em TV aberta até 2022. Ou seja, ao longo das próximas três edições do torneio. Conforme apurou a reportagem, o SBT nega que o acordo já tenha sido fechado, mas confirma que negocia com a entidade. “O SBT foi procurado, assim como outras emissoras, porém, nada definido”, disse

A emissora seria responsável pela transmissão das partidas de quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Esses jogos eram tradicionalmente exibidos pela Rede Globo, que rescindiu o contrato de transmissão da Libertadores com a Conmebol no início de agosto.

