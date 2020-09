A derrota para o Vasco voltou a esquentar a possibilidade de o Athletico ir ao mercado em busca de um novo treinador. Com Barros de interino, o Furacão fez dois jogos, com um empate e uma derrota no Campeonato Brasileiro.

Dentro do perfil que o clube busca, que se adeque ao “Jogo-Cap”, selecionamos nomes que estão disponíveis no mercado:

Felipe Conceição

Demitido em agosto pelo RB Bragantino, Felipe Conceição é um treinador que já esteve na mira da diretoria anteriormente e se encaixa no estilo de posse de bola da equipe. No Massa Bruta, comandou o time em 20 jogos, com dez vitórias, quatro empates e seis derrotas. Antes, fez uma campanha de recuperação com o América-MG e ficou próximo de conseguir o acesso em 2019.

Felipe Conceição estava no Red Bull Bragantino. Foto: Arquivo.

Roger Machado

O treinador gaúcho sempre foi visto com bons olhos pelo clube. Na última semana, Roger foi demitido do Bahia e ficou disponível no mercado. No Tricolor de Aço, apesar da queda de rendimento em 2020, mostrou variações interessantes, que o fazem ser candidato à vaga.

Roger Machado é outra opção. Foto: Arquivo.

Sylvinho

O nome de Sylvinho já circula no Athletico desde 2017, quando a diretoria optou por Fernando Diniz, e voltou à tona na saída de Tiago Nunes. Ex-auxiliar de Tite na Seleção brasileira, o treinador teve no Lyon, em 2019, sua primeira oportunidade como técnico de futebol. Durou apenas 11 jogos, com o pior inicio da equipe na história do Campeonato Francês.

Sylvinho esteve no ano passado no Lyon.

Mano Menezes

Mano Menezes é um profissional que foge do perfil de jogo do clube, o que resultaria em uma ruptura do Jogo-CAP. Desempregado após deixar o Palmeiras em 2019, o treinador é um dos técnicos mais experientes no mercado e levaria o projeto de futebol do clube por um outro caminho. Um estilo diferente que poderia dar liga com o perfil do elenco athleticano.

Nos bastidores, o Athletico trabalha silenciosamente. O interino Eduardo Barros terá, nesta semana, seu teste de fogo, com o Botafogo na quarta-feira (09) e o clássico Atletiba no sábado (12), ambos na Arena da Baixada.

