Líder do Campeonato Brasileiro. o Athletico encara o Santos, neste domingo (16), às 19h45, pela terceira rodada da competição, querendo se manter no topo. Para isso terá que continuar com os 100% de aproveitamento.

Até aqui, foram dois jogos, com duas vitórias, quatro gols marcados e apenas um sofrido. Um início de campanha que vem sendo regular e positivo, mesmo diante das mudanças no elenco.

Por conta da maratona de jogos desde que o futebol foi retomado – já foram oito partidas em 27 dias – o Furacão vem fazendo um rodízio entre os titulares. Para se ter uma ideia, já foram utilizados 21 jogadores nos dois duelos do Brasileirão. A tendência é que novas mudanças aconteçam contra o Peixe.

Mesmo assim, o Rubro-Negro foi melhor que seus adversários, dominando os confrontos e tendo oportunidade de sair até com um placar mais elástico. Atuações que vão dando confiança e também aumentado a disputa interna entre os atletas por uma vaga entre os 11.

“É bom para todos. É complicado para o treinador, que tem várias opções, vários jogadores da mesma posição, com habilidades, mas ele sabe a melhor escolha e quem entra tem que corresponder muito bem”, disse o atacante Carlos Eduardo, que ficou na reserva contra o Goiás, entrou e marcou o gol da vitória.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Para este jogo, além das mudanças no time, o Athletico também não contará com o técnico Dorival Júnior à beira do gramado. O técnico testou positivo para o coronavírus e já está cumprindo isolamento. Assim, os auxiliares Lucas Silvestre e Leonardo Porto é que comandarão o Furacão.

Transmissão

O jogo terá transmissão na TNT. A Tribuna do Paraná faz a cobertura completa no Tempo Real.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

3ª rodada

SANTOS x ATHLETICO

Santos

Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sanchez; Soteldo, Marinho e Kaio Jorge. Técnico: Cuca

Athletico

Santos; Khellven, Thiago Heleno, Felipe Aguilar e Abner; Wellington, Richard (Léo Cittadini) e Marquinhos Gabriel; Carlos Eduardo, Vitinho e Vinícius Mingotti (Geuvânio). Técnico: Lucas Silvestre

Local: Vila Belmiro (Santos-SP)

Horário: 19h45

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)

