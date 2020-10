O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, desabafou no Twitter sobre as cobranças da torcida diante da má campanha do time no Brasileirão, que está na zona do rebaixamento. Após o empate em 1 a 1 diante do Atlético-GO, o dirigente postou: “Gente, me poupem, não tenho mais para dar, minha competência está neste limite, da transformação de um time de bairro em campeão brasileiro por duas vezes”.

Gente, me poupem, não tenho mais para dar, minha competência está neste limite, da transformação de um time de bairro em campeão brasileiro por duas vezes! Paciencia, o egoísmo e a ingratidão faz parte dos pobres de espírito! Tenho dito e repetido: “o tempo é o senhor da razão”! — Mário Celso Petraglia (@PetragliaMario) October 18, 2020

Torcida? O que além de encherem o saco fizeram? Nada! Não me façam me arrepender pelo que fiz para esse time de bairro que em 70 anos treinava na praça na frente da belíssima baixada! — Mário Celso Petraglia (@PetragliaMario) October 18, 2020

Na publicação, Petraglia discutiu com alguns torcedores e chegou a definir o Athletico como “time de bairro que em 70 anos treinava na praça na frente da belíssima baixada”.

“Torcida? O que além de encherem o saco fizeram? Nada! Não me façam me arrepender pelo que fiz para esse time de bairro que em 70 anos treinava na praça na frente da belíssima baixada!”, respondeu.

Ele ainda rejeitou as cobranças, questionando a presença da torcida na Arena da Baixada. “Com que direito vocês têm para exigir alguma coisa! Nunca tivemos nosso estádio cheio, só em finais…”, disparou.

Após os títulos da Sul-Americana e da Copa do Brasil nos últimos dois anos, a pressão sobre Petraglia aumentou diante dos maus resultados. Além disso, o investimento em reforços não surtiu efeit após o desmanche da equipe campeã.

Há 13 rodadas, o Athletico é comandado interinamente por Eduardo Barros, jovem técnico de apenas 35 anos. Na 17ª posição com apenas 16 pontos, o Rubro-Negro não vence há cinco jogos na Série A.

Para contornar a crise, o Furacão aposta no retorno de Paulo Autuori ao clube. Ex-técnico e diretor entre 2016 e 2017, o profissional de 64 anos volta para ser diretor técnico. Porém, não está descartada a possibilidade de Autuori comandar a equipe ao lado de Barros enquanto o Athletico busca um técnico no mercado.

