O Athletico confirmou no início da tarde deste sábado (17) a contratação de Paulo Autuori como novo diretor técnico de futebol. O ex-treinador ficará responsável por aplicar a metodologia do Jogo CAP nos times principal e aspirantes.

Com 64 anos, Autuori volta ao Furacão após quase três anos. No clube, ele atuou como manager/treinador por quase duas temporadas. Em 2016, o carioca levou o time ao sexto lugar no Brasileirão, conquistando uma vaga para a Copa Libertadores.

No ano seguinte, em 2017, Autuori venceu o Campeonato Paranaense e conduziu o time às oitavas de final da competição continental. Em maio, deixou o cargo para assumir como diretor técnico – Eduardo Baptista foi o treinador contratado.

No entanto, Baptista foi demitido em menos de um mês, situação que levou Autuori a se desligar do Furacão. Semanas depois, ele foi convencido pelo presidente Mario Celso Petraglia a retornar e acompanhou o técnico Fabiano Soares até o fim da temporada, quando deixou a equipe definitivamente.

Após a primeira passagem pelo Athletico, Autuori foi diretor executivo do Fluminense, técnico do Ludogorets, da Bulgária, e do Atlético Nacional, da Colômbia, além de superintendente de futebol do Santos, no passado. Em 2020, assumiu como técnico do Botafogo, time pelo qual foi campeão brasileiro em 1995. Acabou demitido no início de outubro.

A expectativa é que Autuori e o departamento de futebol do Rubro-Negro definam o nome de um treinador para substituir o interino Eduardo Barros.

