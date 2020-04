Uma das principais revelações do Botafogo nos últimos anos, o lateral-direito Marcinho, 23 anos, está na mira do Athletico. No entanto, o Furacão possui a concorrência forte de Flamengo e Corinthians pelo jogador.

A informação foi revelada pelo ex-presidente do clube carioca, Carlos Augusto Montenegro, atual membro do Comitê Executivo de Futebol do Fogão, ao Globoesporte.com.

>> Renato Gaúcho vira consultor de Bolsonaro sobre a volta do futebol

De acordo com o dirigente, o objetivo do alvinegro é renovar o contrato do atleta, que se encerra no final do ano. No entanto, a negociação estaria bem complicada. Marcinho pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de junho.

O lateral foi titular da posição no Botafogo nas últimas duas temporadas, chegando a ser convocado para a seleção brasileira no ano passado. Em 2020, o atleta não disputou nenhuma partida, por conta de uma lesão.

O Athletico não comenta as negociações. Atualmente, o técnico Dorival Júnior possui Khellven e Jonathan para a posição, além de Adriano, que joga nas duas laterais.

+ Mais do Furacão:

+ Veja os cinco gols mais bonitos do Campeonato Paranaense

+ Veja o último gol do Athletico no Paranaense

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?