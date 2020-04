Christian marcou o último gol do Athletico antes da paralisação do futebol. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

O último jogo do Campeonato Paranaense foi realizado no dia 15 de março. Desde então, o futebol está paralisado por conta da pandemia do coronavírus. Mas você lembra do último gol do seu time?

Relembre abaixo como foi o gol de Christian, que deu a vitória ao Athletico por 1×0 sobre o Rio Branco, nos acréscimos:

+ Mais do Furacão:

+ Globo propõe redução de pagamento de cotas no Brasileirão

+ Dorival Júnior relembra desmanche no Athletico e destaca desafio

+ Pandemia pode colocar futebol em nova realidade e criar “novos grandes”

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós da intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?