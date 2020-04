No final do ano passado, o Athletico confirmou Dorival Júnior como novo técnico da equipe principal. Após duas temporadas com grandes conquistas, a pressão por manter o bom desempenho aumentou e o treinador acabou sofrendo com alguns obstáculos neste início de temporada.

Peças importantes dos elencos vitoriosos acabaram se despedindo, como o zagueiro Léo Pereira, o volante Bruno Guimarães e os atacantes Rony, Marcelo Cirino e Marco Ruben. Por outro lado, o clube apresentou apenas cinco reforços para o time principal: o goleiro Jandrei, o zagueiro Felipe Aguilar, os meias Marquinhos Gabriel e Fernando Canesin, e o atacante Carlos Eduardo.

Em entrevista à ESPN, na manhã desta segunda-feira, o comandante atleticano falou sobre a venda de destaques e a pressão por conta das temporadas recentes que o time teve. “[Negociação de jogadores] Isso é uma característica que o Athletico vem trabalhando ao longo dos últimos anos. Eu estou consciente de tudo isso. Após as conquistas que o clube teve, é natural que o nível de cobrança é muito mais alto”, disse o técnico.

O treinador destacou ainda que não esperava perder tantos atletas importantes. “Todos imaginávamos que perderíamos um ou dois elementos, mas, aconteceu que perdemos uns sete jogadores do time titular e outros atletas que vinham entrando e também eram importantes. Era um grupo muito coeso. Foram muitas saídas em uma mesmo período. É um grande desafio encontrar substitutos. Nós procuramos utilizar os jogadores que lá estão”, declarou.

Com um elenco enxuto para 2020, Dorival ressalta que terá uma grande responsabilidade, principalmente, com os mais jovens. “Temos garotos com muita qualidade, mas, que ainda possuem poucos jogos com a camisa principal do Athletico. Esse é um ponto que teremos que ter muito cuidado. Não fujo dessas responsabilidades e vamos trabalhar com toda intensidade para readaptar os jogadores nesse novo contexto”, frisou o técnico.

