Sem jogos nesta semana – só volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo (27) -, os jogadores do Athletico estão tendo uma agenda bem mais tranquila. Depois de ganharem folga de dois dias, nesta quarta-feira (23) os boleiros foram à Pedreira Paulo Leminski acompanhar o show do Fuerza Bruta, que faz temporada em Curitiba após participar do Rock in Rio.

A companhia de entretenimento argentina já se apresentou para 6 milhões de espectadores em 60 países, e nesta quarta teve os rubro-negros na plateia. E inclusive com compatriotas, pois o elenco do Furacão tem quatro argentinos: Lucho González, Marco Ruben, Tomás Andrade e Braian Romero. O camisa 3, inclusive, subiu ao palco.

Eles acompanharam uma apresentação bem diferente do usual. A definição chega a impressionar. “Fuerza Bruta é muito mais que um espetáculo, é uma exploração dos sentidos, luzes e sons, se transformando em um grande estímulo para corpos e mentes. Ou seja, é uma experiência única, experimental e completa”, afirmou Patrik Cornelsen, diretor da empresa que trouxe a companhia para Curitiba.

Depois da noite de entretenimento, os jogadores do Furacão retomam as atividades nesta quinta (24). O próximo confronto será contra o Goiás, na Arena da Baixada.



A temporada curitibana do Fuerza Bruta acontece até o domingo, na Pedreira Paulo Leminski. Os ingressos custam a partir de R$ 140 e estão disponíveis no site www.aloingressos.com.br/fuerzabruta ou no ponto de venda físico montado no ParkShopping Barigüi.

