A final da Copa do Brasil deste ano será revivida nesta quinta-feira (31), às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Internacional e Athletico voltarão a se enfrentar, agora pelo Campeonato Brasileiro, com situações bem diferentes na competição nacional. Enquanto o Colorado alimenta um sentimento de revanche para este duelo e precisa da vitória para conseguir permanecer no G6, o Furacão vai entrar em campo de ‘sangue doce’, sem pressão, já com a vaga garantida na Libertadores do ano que vem e sem qualquer risco de rebaixamento.

Para o Rubro-Negro, o duelo será a oportunidade de reviver a noite mágica do dia 18 de setembro, e que, aliás, pode inspirar o time a conquistar mais um bom resultado no Brasileirão e, de quebra, melhorar sua posição na classificação.

Autor do segundo gol da vitória por 2×1 diante do Inter naquela decisão, o atacante Rony espera repetir a dose e estar novamente iluminado no Beira-Rio.“Inspira muito. Aquilo foi tudo de bom. Vivemos o nosso sonho e deu tudo certo. Espero estar em uma grande noite para fazer uma boa partida”, cravou o jogador, em entrevista ao site atleticano.

Se o Athletico, por um lado, vai jogar mais tranquilo, sem tanta pressão, por outro o Internacional segue lutando por uma vaga na Libertadores. Precisa, então, da vitória, para seguir no pelotão de frente da classificação do Campeonato Brasileiro. Será a chance também de uma revanche em um momento importante da competição.

Promessa, segundo Rony, de uma partida complicada pela frente. “Será um jogo difícil, até pelo fato de a gente ter sido campeão lá. Vamos entrar concentrados para fazer mais uma grande partida”, reforçou eçe.

Neste compromisso em Porto Alegre, o Furacão vai apostar no seu bom retrospecto recente como visitante. A última derrota fora de casa foi em agosto, diante do Grêmio. Nos cinco últimos compromissos longe da Arena da Baixada, foram duas vitórias e três empates. Desde a conquista da Copa do Brasil o Rubro-Negro não sabe o que é perder fora de seus domínios.

Com isso, conseguiu desmistificar um pouco a questão da grama sintética e tornou-se o sexto melhor visitante do Campeonato Brasileiro, com 38% de aproveitamento. Em 14 jogos, são quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas, com 21 gols marcados e 19 sofridos.

O time atleticano que estará em campo será um pouco diferente daquele da grande final da Copa do Brasil. Já tem o reforço do zagueiro Thiago Heleno, que cumpriu suspensão por doping. Camacho também está à disposição, mas deve iniciar entre os reservas. Na defesa, pode ter uma mudança em relação ao duelo contra o Goiás, com a volta de Madson no lugar de Khellven na lateral-direita.

No meio de campo, Léo Cittadini não participou do treinamento de quarta-feira (30) e nem viajou. Bruno Nazário e Thonny Anderson são as opções. No ataque, o atacante Marcelo Cirino, vetado contra os goianos, está novamente à disposição e retorna na vaga de Nikão.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2° Turno – 29ª Rodada

INTERNACIONAL X ATHLETICO

Internacional

Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Zeca; Edenílson, Rodrigo Lindoso, Guilherme Parede, D’Alessandro e Wellington Silva; Guerrero.

Técnico: Zé Ricardo

Athletico

Santos; Madson (Khellven), Thiago Heleno, Léo Pereira e Adriano; Wellington, Bruno Guimarães e Bruno Nazário (Thonny Anderson); Rony, Marcelo Cirino e Marco Ruben.

Técnico: Tiago Nunes

Local: Beira-Rio (Porto Alegre-RS)

Horário: 21h30

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

