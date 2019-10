No meio da tabela, sem precisar brigar pelo G6 e nem estando ameaçado pela zona de rebaixamento, o Athletico pode se tornar o ‘fiel da balança’ nas duas pontas do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, o Furacão encara o Internacional, na quinta-feira (31), no Beira-Rio, e depois o CSA, domingo (3), na Arena da Baixada. Times que almejam algo ainda na competição.

Em quinto lugar na tabela, o Colorado tem dois pontos a mais que o Grêmio, o primeiro fora da zona de classificação para a Libertadores. Já o clube alagoano é o 18º, com 26 pontos, quatro a menos que o Fluminense, que aparece fora zona da degola. Por isso, para as duas equipes os compromissos com o Rubro-Negro podem ser decisivos.

Uma vitória será fundamental para que eles se mantenham vivos em seus objetivos. Por outro lado, uma derrota complicará a situação de ambos. Isto porque o Inter pode terminar a 29ª rodada até na oitava posição. O CSA, por sua vez, pode se afundar ainda mais na luta contra o rebaixamento.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Desde que foi campeão da Copa do Brasil, o Athletico vem se tornando um adversário ‘ingrato’ nestas disputas. Recentemente,, mesmo que de forma indireta, fez o Flamengo abrir um pouco mais de vantagem na briga pelo título, uma vez que perdeu para o time carioca e acabou empatando com o Palmeiras, vice-líder do Brasileirão.

