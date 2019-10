O dia 31 de outubro é conhecido como dia de Halloween, ou dia das bruxas, e o Athletico aproveitou essa data para provocar o Internacional. Nesta quinta-feira, o Furacão encara o Colorado, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro e usou as redes sociais para lembrar da conquista recente da Copa do Brasil, no Beira-Rio, há 45 dias.

Com a foto do atacante Rony vestido de vampiro, o Rubro-Negro postou a frase: “Quinta-feira voltaremos a um local conhecido, já assombrado no passado”. Foi, inclusive, do camisa 7 o gol da vitória atleticana na finalíssima da Copa do Brasil por 2×1, já nos acréscimos.

Depois da vitória sobre o Goiás, no último domingo (27), o meia Léo Cittadini descartou qualquer clima de revanche e tratou a partida diante do Internacional como um duelo normal do Campeonato Brasileiro. Mas certamente essa provocação deve apimentar ainda mais o confronto em terras gaúchas.

Além de ter perdido o título da Copa do Brasil, o Inter também jogou fora a chance de conquistar a vaga para a fase de grupos da Libertadores. Até por isso, o Colorado precisa da vitória diante do Athletico para seguir dentro do G6 do Brasileirão.

O ambiente para o reencontro está criado. Certamente para o torcedor do time gaúcho será um jogo especial e a chance de o Internacional se vingar do Athletico. Para o Furacão, fica a oportunidade de relembrar a noite histórica de 18 de setembro, que se tornou uma das mais importantes do clube.

