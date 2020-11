O Athletico enfrenta o Fortaleza, neste sábado (7), às 18h, na Arena da Baixada, pelo início do returno do Brasileirão. O Furacão tenta quebrar um jejum de 11 jogos sem vitória na temporada.

Para a partida, o técnico Paulo Autuori, que segue sem poder comandar a equipe na beira do gramado pela competição, volta a contar com o lateral-esquerdo Márcio Azevedo, o meia Jorginho e o atacante Renato Kayzer, que não jogaram contra o Flamengo, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Porém, o treinador tem algumas dúvidas para escalar a melhor formação. Os meias Léo Cittadini e Nikão, que foram poupados frente ao Flamengo, ainda não têm presença confirmada.

Já o atacante Walter, que sentiu a região lombar no aquecimento do duelo contra o Fla e desfalcou o time, deve ficar à disposição no banco de reservas.

O Athletico deve ir a campo com Santos; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Márcio Azevedo; Wellington (Richard), Erick e Léo Cittadini (Christian); Nikão (Carlos Eduardo), Reinaldo e Renato Kayzer.

