Após a vitória por 2×0 em cima do Colo-Colo, do Chile, o técnico Eduardo Barros afirmou que sonha em conduzir o Athletico rumo ao inédito e expressivo título da Copa Libertadores.

O Furacão derrotou o Cacique nesta quarta-feira (23), na Arena da Baixada, pela quarta rodada do grupo C da competição continental. Com mais dois jogos pela frente na fase de grupos, caso vença mais um duelo, o Rubro-Negro já estará garantido nas oitavas de final. Um passo a mais para que o time se aproxime da “glória eterna” desejada.

Em entrevista coletiva ao final da partida, Barros explicou que a busca pela importante taça da Libertadores é essencial para que o grande sonho atleticano possa ficar cada vez mais perto.

“A Libertadores é a busca pela gloria eterna. É uma conquista que o clube almeja para a sua grande ambição, que é ser campeão mundial. Então, como agentes desse movimento, temos que participar e buscar esse sonho”, destacou.

Em um evento em 2015, o presidente do clube, Mario Celso Petraglia, afirmou que até o ano de 2024 o Athletico será campeão do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro chegou perto da conquista no ano de 2005, quando foi finalista da competição, mas perdeu a taça para o São Paulo.

