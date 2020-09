O Athletico venceu o Colo-Colo, do Chile com tranquilidade por 2×0, e praticamente encaminhou a classificação para a próxima fase da Libertadores.

Na noite desta quarta-feira (23), o Rubro-Negro fez seu jogo de número 60 na competição continental, recebeu a equipe chilena e não enfrentou dificuldades. Os dois gols assinalados contra no início do duelo, ajudaram.

Agora, o Rubro-Negro soma nove pontos, na liderança, abrindo três para o próprio time chileno, que está em segundo, com seis.

O próximo compromisso atleticano será diante do Bahia, no sábado (26), pelo Brasileirão. Na Libertadores, a equipe volta a campo na próxima terça-feira (29), para encarar o Jorge Wilstermann, da Bolívia, na Arena da Baixada.

+ Confira como foi o jogo no Tempo Real da Tribuna!

A partida foi movimentada dede os minutos iniciais. Com apenas quatro minutos o atacante Mouche sentiu dores e foi substituído por Léo Valencia. Instantes depois, veio o primeiro gol do Athletico. Após cobrança fechada de escanteio de Christian, Pedro Henrique subiu para a cabeçada, mas foi Suazo quem desviou para dentro das redes.

Aos 12, placar ampliado pelo Rubro-Negro, com mais um contra. Chistian tocou para Léo Cittadini, que cruzou na área para mandar para Erick. O volante alcançou, mas o chute foi dividido com Campos, que ficou como o autor do gol.

Athletico dominou a maior parte do jogo na Arena. Erick foi decisivo para o segundo gol. Foto: Divulgação/Conmebol

O Furacão dominou com tranquilidade a etapa inicial e Santos sequer foi exigido. O placar poderia ter ficado ainda mais elástico aos 36. Jonathan, na direita, ajeitou de cabeça para Pedrinho, que chutou muito perto da trave esquerda do goleiro Cortés.

Na segunda etapa, o Athletico voltou a campo pressionando, mas preferiu manter o controle e segurar o placar. Aos 11, Christian mandou uma bomba da entrada da área e o goleiro Cortés precisou fazer um milagre para afastar.

+ Confira a classificação completa da Libertadores!

Aos 29, Abner Vinícius correu pela esquerda, o goleio do Colo-Colo saiu da área e foi driblado. O lateral precisava apenas chutar cruzado, mas escorregou e perdeu a chance de ampliar.

No restante do jogo, o Rubro-Negro controlou a partida e, com calma, confirmou a vitória sobre os chilenos. Foi o terceiro triunfo em quatro jogos na Libertadores 2020.

Ficha técnica

LIBERTADORES

Grupo C – 4ª rodada

23/09/2020

ATHLETICO 2×0 COLO-COLO

Athletico

Santos; Jonathan (Jorginho), Thiago Heleno, Pedro Henrique e Márcio Azevedo (Abner Vinícius); Wellington, Erick, Christian (Léo Gomes) e Léo Cittadini (Lucho González); Fabinho e Pedrinho (Geuvânio).

Técnico: Eduardo Barros

Colo-Colo

Cortés; Opazo (Brayan Soto), Campos, Insaurralde e De la Fuente (Brayan Vejár); Fuentes, Suazo e Fernández (Carlos Carmona); Bolados (Gabriel Costa), Parranguez e Pablo Mouche (Léo Valencia).

Técnico: Gualberto Jara

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Fernando Rapallini (Fifa-ARG)

Assistentes: Juan P. Belatti (Fifa-ARG) e Pablo Gonzalez (Fifa-ARG)

Gols: Suazo (contra), 5, e Campos (contra),12 do 1º

Cartões amarelos: Léo Cittadini (CAP); Léo Valencia, Brayan Soto (COL)

