O Athletico enfrenta o Botafogo, neste sábado (24), às 15h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Na vice-liderança, com 15 pontos, o Furacão pode assumir a ponta da tabela, caso vença o duelo com os cariocas, que estão na lanterna, com cinco pontos, e o Corinthians, primeiro colocado, perca mais tarde para o Goiás.

Nesta primeira fase, os 20 clubes se enfrentam em turno único, ao longo de 19 rodadas.

Confira AO VIVO o duelo entre Athletico e Botafogo:

+ Mais do Furacão:

+ Recorde de gols e campanha irretocável. Como chega o River Plate, adversário do Athletico

+ Athletico terá retorno de meio time, mas perde Cittadini contra o Grêmio

+ De sensação do Brasil a futebol pífio: Athletico decepciona após faturar R$ 500 milhões

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?