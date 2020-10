Em situação delicada no Brasileirão, o Athletico conta seis retornos diante do Grêmio, neste domingo (25), às 18h15, na Arena da Baixada, pela 18ª rodada do campeonato. O atacante Renato Kayzer, que não está inscrito na Libertadores, deve ser titular ao lado dos cinco jogadores poupados na derrota para o Peñarol, em Montevidéu.

Na ocasião, Paulo Autuori – agora oficializado com técnico – optou por descansar os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique, o lateral-esquerdo Abner e os volantes Christian e Wellington. Por outro lado, o meia Léo Cittadini, suspenso, está fora do confronto contra o time gaúcho.

A principal dúvida é na lateral-direita. Jonathan está em fase final de recuperação e, caso seja vetado, a vaga ficaria com Erick ou Léo Gomes, ambos improvisados. Khellven, titular diante dos Carboneros, foi chamado para treinar com a seleção brasileiras sub-20.

Um time provável tem Santos; Erick (Léo Gomes), Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Ravanelli (Erick); Nikão, Fabinho (Geuvânio) e Renato Kayzer.

Pressão contra a zona de rebaixamento

Com 16 jogos disputados, um a menos do que a maioria dos rivais, o Furacão ocupa a 17ª colocação, com 16 pontos. A campanha, até aqui, é segunda pior da história do clube em Brasileiros de pontos corridos com 20 times (desde 2006).

A fase ruim refletiu internamente. O interino Eduardo Barros e seu auxiliar, Rogério Corrêa, foram demitidos. O presidente Mario Celso Petraglia precisou vir à público responder as dúvidas da torcida e garantiu que o clube não cai, como aconteceu em 2011.

Além da Série A, o Rubro-Negro também disputa a Copa do Brasil e a Libertadores. No entanto, tem duas pedreiras pela frente: Flamengo e River Plate, respectivamente.

