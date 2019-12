Com apenas dois titulares, o Athletico terá um time bem modificado para encarar o Avaí, no domingo (8), na Ressacada, pela última rodada da Série A. O clube se despede da temporada com o zagueiro Thiago Heleno e o volante Camacho em campo após dar férias para 16 jogadores.

Na quinta-feira (5), um dia após a vitória por 1×0 diante do Santos, na Arena da Baixada, grande parte do grupo rubro-negro foi liberado. Dessa forma, a equipe tem alterações em todos os setores para o confronto do final de semana.

“Vamos com uma equipe bastante modificada, mas os que irão para lá vão representar bem o Athletico, como assim foi em toda a competição. Vai ser uma equipe jovem, com muitos talentos, atletas que têm um futuro promissor pela frente e sabem da responsabilidade de fazer um bom jogo”, afirmou o técnico interino Eduardo Barros.

No treino da manhã desta sexta-feira (6), no CT do Caju, 21 atletas estiveram presentes e viajam para Florianópolis. Cinco jogadores que devem começar a partida não ficam na próxima temporada e retornam aos seus clubes de origem: o zagueiro Pedro Henrique, o volante Camacho, o meia Bruno Nazário e os atacantes Braian Romero e Thonny Anderson.

Entre os titulares, Thiago Heleno e Camacho ganham mais uma oportunidade de entrar em campo. Os dois ficaram suspensos por seis meses, por terem sido flagrados no exame antidoping e, desta forma, não foram liberados mais cedo, junto com boa parte do grupo.

O Furacão deve ir a campo com: Léo; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Camacho, Erick e Bruno Nazário (Tomás Andrade); Braian Romero, Vitinho (Pedrinho) e Thonny Anderson.

Com 63 pontos e na quinta colocação, o Athletico está invicto há doze jogos e pode terminar o Brasileirão no G4 em caso de vitória e derrota do Grêmio.

