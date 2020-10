A delegação do Athletico retornou na manhã desta quarta-feira (21) de Montevidéu, após a derrota para o Peñarol, por 3 a 2, na noite da última terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Entretanto, quatro membros da delegação permaneceram isolados em um hotel no Uruguai, entre eles o zagueiro Lucas Halter e o atacante Walter, após terem testados positivo para coronavírus às vésperas da partida. A expectativa é que eles fiquem, no mínimo, por sete dias na capital uruguaia.

Por meio de suas redes sociais, Walter, que já havia testado positivo no mês passado e cumprido todos os protocolos de saúde, desabafou e até ironizou a situação. Segundo o atleta, ele já testou positivo três vezes. “Você trabalha para ter uma chance, e quando está perto desta chance, acaba perdendo. Foi o que aconteceu ontem. Não pude jogar, fiquei triste. Mas, temos que nos apegar a Deus para tirar essas coisas ruins”, disse o atacante, que ainda aguarda uma contraprova do teste realizado.

“Quem pega três vezes, pode pedir música no Fantástico”, brincou o atacante. O Athletico não vai se pronunciar sobre os casos.

Com a ausência de Lucas Halter e Walter, que vinham ficando à disposição no banco de reservas, o Furacão já começa a pensar no Grêmio. Com o time titular de volta, a equipe rubro-negra recebe o Tricolor gaúcho no domingo, às 18h15, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão.

