O Athletico irá utilizar o time principal no Paranaense. A estreia do elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior será contra o Paraná, no próximo domingo (2), às 18h, na Arena da Baixada.

TABELA: Veja a classificação do Paranaense e os próximos jogos

Antes do clássico contra o Paraná, o Furacão seguirá com o time de aspirantes para encarar o Cianorte, na quinta-feira (30), no Albino Turbay.

A tendência é que o elenco de aspirantes siga fazendo as partidas contra os times do interior, enquanto o grupo principal jogue apenas clássicos para preparar o elenco.

Veja os gols da vitória do Athletico sobre o Londrina

Em fevereiro, dia 16, o Athletico encara o Flamengo pela Supercopa do Brasil, no Mané Garrincha, no embate entre os campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão do ano passado.

O elenco principal disputou na Argentina o Torneio de Verão. Contra Racing, o Furacão empatou no tempo normal e perdeu nos pênaltis. Já contra o Boca, o Athletico foi derrotado.

+ Mais do Furacão

+ “Pedrinho é um talento raro”, elogia o técnico do Athletico após goleada sobre o Londrina

+ Piazada do aspirantes do Athletico pode ganhar reforços da equipe principal para o Estadual