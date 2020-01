O atacante Pedrinho, de 20 anos, segue chamando a atenção no time de aspirantes do Athletico. Na vitória sobre o Londrina por 4 a 1 neste sábado (25), na Arena da Baixada, o atacante guardou o terceiro gol dele na competição e foi um dos destaques da partida, sendo elogiado pelo treinador Eduardo Barros.

“Ele é muito talentoso, um talento raro. Tem muita facilidade para driblar e frieza para fazer gol, competências difíceis de encontrar. Ele precisa continuar esse processo de crescimento para buscar por espaços maiores no Athletico. Não só na equipe de aspirantes, mas como em toda temporada do time principal”, disse o treinador após a partida.

TABELA: Veja os próximos jogos e a classificação do Paranaense

No duelo contra o Tubarão, Pedrinho, que pertence ao Oeste e está emprestado ao Furacão, jogou como centroavante, mas já apareceu por outras partes do campo. Em meio a uma possível saída de Rony, pode estar no próprio elenco uma solução para a posição. O empréstimo de Pedrinho com o Athletico vai até o final do ano, mas o clube tem a opção de compra do atleta, com valores já fixados.

>> Com gols de Bissoli e Vitinho, Athletico vence jogo-treino com o Grêmio em Porto Alegre

“Além da frieza e facilidade para marcar gols, ele tem versatilidade. Posso usá-lo como nove, segundo atacante ou extremo. Uma característica difícil de encontrar. Temos que oferecer todas as ferramentas que o clube tem para ele continuar se desenvolvendo”, finalizou.

O Athletico é a única equipe com 100% de aproveitamento no Estadual. Na quinta-feira (30), o Rubro-Negro segue sua saga contra o Cianorte, no Albino Turbay, às 20h00, pela quarta rodada.