O Uol Esporte noticiou nesta quinta-feira que o Athletico está na briga com o Santos para contar com o atacante Ricardo Oliveira, que está próximo de rescindir o seu contrato com o Atlético-MG.

Com 40 anos, o centroavante, no entanto, não está mira do clube rubro-negro. À Rádio Transamérica, o presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia, negou o interesse no experiente atleta.

Podcast De Letra: PVC é o convidado da semana!

O perfil de Ricardo Oliveira não se encaixa no modelo de negociações do Athletico, que busca no mercado jogadores mais jovens. Apesar disso, recentemente, o clube fechou um contrato de risco – três meses – com o atacante Walter, 30 anos, que tem recuperado a forma física no CT do Caju.

Em seu elenco, o Furacão aposta no jovem Guilherme Bissoli para o comando do ataque. Com 22 anos, o atacante fez cinco partidas oficiais pelo time profissional do Athletico nesta temporada e marcou três gols.

