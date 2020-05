O Athletico voltou nesta quarta-feira (27) aos treinamentos no CT do Caju. Depois de 70 dias longe dos gramados, os jogadores do elenco principal puderam trabalhar de forma individual, um procedimento que será realizado ao longo de todo o dia.

Antes, porém, todos passarão por um teste rápido do coronavírus para dar sequência ao planejamento. Só irão para o campo aqueles que derem negativo ao Covid-19 como resultado. O exame, feito através de sangue, mostrará se o profissional tem alguma infecção atual, ativa, ou se teve uma infecção antiga e já está imune.

Na última segunda-feira (25), a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná liberou que os clubes com calendário profissional pudessem voltar às atividades. Desde então, o Furacão criou um protocolo para este retorno.

Ao trabalho! 💪🌪

Depois de serem testados, os nossos jogadores vão ao gramado para treinos individuais.



Conheça o protocolo para dar toda a segurança aos nossos atletas.

👉 https://t.co/7izmxyI6xU #SempreMaisFuracão pic.twitter.com/6QqxkCj4XV — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 27, 2020

A primeira etapa já vinha acontecendo desde o início do mês, com os treinos em home office, orientados pelo departamento físico do clube. Agora, vem os cuidados mais rígidos, como todos os atletas respondendo um questionário sobre qualquer sintoma, testagem para o coronavírus e medição de temperatura e oxigenação sanguínea no CT.

+ Podcast De Letra: PVC é o convidado da semana!

Além disso, todos os jogadores terão que chegar já uniformizados, usando máscara até o início do treino, com um de cada vez em campo, sem contato com os demais.

Recuperado de lesão, Santos também foi a campo no CT. Foto: Fabio Wosniak/Athletico

Depois, na fase três, que será colocada em prática de acordo com o andamento da pandemia em Curitiba, o elenco será dividido em pequenos grupos, formados de seis a oito jogadores. Por fim, a fase quatro acontecerá com treinos normais no CT do Caju, mas com todo cuidado de higienização das fases anteriores.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico vende zagueiro ao Nice e fatura R$ 47 milhões

+ “Walter vai ter que entregar muito mais do que já fez”, diz Dorival

+ Técnico do Athletico pede tempo à FPF: “Jogo daqui dez dias é suicídio”

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?